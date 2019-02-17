Дмитрий Сычев: "Сейчас нет дедовщины, и это плохо"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, чем молодые игроки в его время отличались от нынешней молодежи.

– Главное отличие 18-летнего Сычева от нынешних молодых игроков?

– Все поменялось. Даже страна. Сейчас очень большие возможности. Но много вещей сбивают с толку. Мешают идти прямым курсом. Дедовщины сейчас нету, и это плохо. Раньше юношеский задорвзрослые наставники направляли в нужное русло. Я буду всегда благодарен людям, которые давали советы. Да, часто они делали это жестко. Учили жизни. Но мы становились единым коллективом.

– Сейчас молодой игрок в ответ на замечание скажет "пошел ты"?

– Нет. Отвернется и сделает по-своему. Даже не прислушается. Проблема в глобализации. Слишком много всего стало доступным. Каждый выбирает то, что хочет. И это неправильно. У нас были определенные каноны, которым мы следовали. Сейчас все размыто. Мне это не нравится. (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь