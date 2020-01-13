Дмитрий Скопинцев: «Верил, что покорю Германию»

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью «СЭ» рассказал о немецком этапе карьеры. Он выступал ла «Лейпциг» с 2015 по 2016 год.

— Были уверены, что покорите Германию?

— Верил в это, — отметил Скопинцев. — Меня ведь не на просмотр приглашал заштатный клуб, а амбициозный «Лейпциг», который сейчас играет в Лиге чемпионов, покупал 18-летнего парня за миллион евро. Конечно, мне казалось, что все впереди, еду покорять Европу. Но действительность чуть сложнее. Практически никогда развитие не идет гладко. Если голова включена, то понимаешь: бывают моменты, когда надо переждать, пересидеть, наступить на горло собственной песне и, стиснув зубы, дождаться шанса подняться на следующую ступеньку.

Считаю, в футболе от тебя зависит где-то 50-60 процентов успеха. Остальное — элемент удачи и люди, которые окружают и помогают. С последним у меня всегда было не слишком радужно — я пробивался в одиночку, опираясь исключительно на свое трудолюбие и природные данные. Люблю футбол, хочу выделяться на поле, радовать болельщиков какими-то финтами, самому получать удовольствие от игры. Не хочу действовать по шаблону.

— Шансов заиграть в Германии не было?

— «Лейпциг» ставил задачу выхода из второй в первую бундеслигу. Во мне что-то видели, иначе бы не платили за русского парня такие деньги. Но пробиться очень сложно, особенно, когда существует лимит на легионеров не из стран Евросоюза — не больше трех человек. Мне предлагали сделать болгарский или македонский паспорт, чтобы было легче. Есть ведь еще бразильцы, аргентинцы, опытные ребята. И тут я — 18-летний. Причем по условиям лимита не имел права выступать за вторую команду «Лейпцига», так что было принято решение об аренде в австрийский «Лиферинг». Там сыграл в половине матчей, но тоже свои сложности — адаптация к непривычному чемпионату, менталитету, языковой барьер, конкуренция. Молодые немцы и австрийцы тоже бьют копытом. Они проходят в академиях хорошую подготовку, адаптированы, и просто так никому своего места не отдадут.

Так что, на мой взгляд, если уезжать в ту же Германию, то или в детско-юношеском возрасте, чтобы пройти сильную школу, как Андрей Воронин. Или уже состоявшимся футболистом сборной, как сейчас Александр Головин. Возможно, я не прав, но мне так кажется. При этом положительно отношусь к тому своему опыту, стал сильнее.

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