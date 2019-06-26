Дмитрий Скопинцев: "Краснодар" постарается показать зрелищный футбол на турнире в Австрии"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев считает важным Кубок Париматч Премьер. Товарищеский турнир пройдет с 26 июня по 4 июля.

– Считаю, что этот Кубок – очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону, – признался "Известиям" полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев. – Для каждого из участвующих в нем клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир.

​Напомним, в турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

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