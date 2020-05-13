Дмитрий Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возобновлении чемпионата России. Ранее предлагалось досрочно завершить сезон и чемпионом признать «Зенит».

— Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки, — приводит слова Сенникова «Спорт уик-энд».

Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице. Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

— От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?

— Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.