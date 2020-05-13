РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо»

12:28
Теги:

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возобновлении чемпионата России. Ранее предлагалось досрочно завершить сезон и чемпионом признать «Зенит».

— Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки, — приводит слова Сенникова «Спорт уик-энд».

Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице. Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

— От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?

— Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/dmitrij-sennikov-esli-ne-zakonchim-nyneshnij-chempionat-to-sleduyushchij-mozhem-i-vovse-ne-nachat

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир