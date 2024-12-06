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Радченко — об интересе «Манчестер Сити» к Батракову: «Попадание в шорт-лист еще ни о чем не говорит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Депортиво» и сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Это молодой игрок, он блеснул. Пока в это с трудом верится, но может быть и такое. Я не говорю, что это невозможно, примеры такие есть. Просто на этом этапе пока рано об этом говорить. Батракову надо для начала еще этот сезон провести на том же уровне, на котором он его начал. Чтобы ни у кого не было сомнений, то и следующий нужно провести ярко. Тогда можно будет говорить, что парень вырос и такие клубы, как «Манчестер Сити», могут им интересоваться. Попадание в шорт-лист еще ни о чем не говорит. В таких клубах есть список молодых футболистов со всех стран. Попасть в шорт-лист — это не такое нереальное событие», — приводит слова Радченко Legalbet.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте. В текущем сезоне 19-летний хавбек забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 26 матчах за железнодорожников.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Дмитрий Радченко
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Зенит – Акрон
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
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