Агент Карничника назвал возможным трансфер словенца в РПЛ
Агент Марсело Симонян, представляющий интересы защитника «Целе» Яна Карничника, ответил на вопрос о возможном переходе словенца в РПЛ.
«Будущее Жана остается открытым. Россия? Не так давно я общался с клубами РПЛ, трансфер возможен. Но пока окончательного решения нет», — цитирует Карничника «РБ Спорт».
Ранее Симонян заявлял, что Карничник летом мог перейти в один из российских клубов. Футболист выступает за «Целе» с января. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|8
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|14:00
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|- : -
|7.12
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|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
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|
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|- : -
|8.12
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Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Данила Прохин
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