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Дмитрий Кузнецов считает ошибочным решение ЦСКА уволить Федотова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Для меня лично это решение стало неожиданным, — цитирует Кузнецова ТАСС. — Потому что Федотов хоть как-то встряхнул команду после пяти лет, как они не выигрывали ничего. А какие цели тогда ставятся? Если мы в еврокубки не попадаем, то тогда будут тренеров все время менять, за что они будут биться все время? Во-первых, в прошлом сезоне была победа в кубке, второе место в чемпионате. Во-вторых, выход в финал пути РПЛ в этом году. Мое мнение — решение ошибочное».

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и серебряные медали национального первенства в сезоне-2022/23.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошел до финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором уступил «Зениту».

Источник: ТАСС
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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4
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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