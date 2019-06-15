Дмитрий Комбаров: "Крылья Советов"? Это слухи"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров назвал слухами его возможный переход в "Крылья Советов". В субботу утром футболист приехал на медицинский осмотр.
– Переход в "Крылья"? Это слухи, – сказал Комбаров журналистам.
В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. За "Спартак" он играет с 2010 года. (Александр Рогулев)
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Дмитрий Комбаров: "Крылья - это слухи" pic.twitter.com/mHKSEy2vDz— СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
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