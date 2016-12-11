16:58 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомуха: "Дзагоеву придется доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Он выразил мнение, что хавбеку будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России и ему необходим отдых.

– Трансфер Дзагоева может стать значительной потерей для ЦСКА, – сказал Хомуха. – Алан является одним из ведущих игроков команды. Английская премьер-лига на сегодняшний день является сильнейшей в Европе. Ему придется бороться и доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче. Алану будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России. Необходим отдых.

ЦСКА и так испытывает кадровые трудности. Думаю, руководство взвесит все "за" и "против" и примет правильное решение. Если за футболиста предложат адекватные деньги, то нужно дать возможность человеку развиваться, а клубу – искать усиление. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бергкамп 10

Проба положительна да сильнейшая..попади в АПЛ бавария или барса не факт что они будут даже в тройке

18:41 11 декабря

Проба положительна

Сильнейшей в Европе?! А где победы в ЛЧ?

18:06 11 декабря

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Материалы других СМИ