Дмитрий Хохлов: "Думаю, "Спартак" сможет оправиться"

Тренер молодежной команды московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что "Спартаку" для возвращения в чемпионскую гонку необходимо поправлять свое турнирное положение уже сейчас. По его словам, команда попала в яму, несмотря на то, что имеет в составе качественных игроков.
- Думаю, "Спартак" сможет оправиться, - заявил Хохлов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Бывает такая ямка. Смогут ли они влиться в чемпионскую гонку – это зависит от того, как быстро они смогут выйти из ямы. Состав хороший, игроки качественные, но они показывают не совсем то, на что рассчитывали. Спартаковцы должны стремиться побороться за титул, но для этого им нужно поправлять турнирное положение прямо сейчас.
Duckhunter68
Вольно, разойдись! Разрешаю оправиться...
11:01
анти-шпрота
Качественных (не уровня Реала с ПСЖ и Ювентусом, но более-менее качественных) игроков в нынешнем ФКСМ я вижу троих. Джикия, Фернандо и новичок хорватский. Есть настоящий боец, но, к сожалению, не очень качественный игрок - Ещенко. Бойцы тоже необходимы, помимо Ещенки я бы выделил Джикию и, как ни странно, Адриано (у него с головой, правда, слабо, но хотя бы ему не все равно). Возможно оживет, если опять не сядет на лавку без практики, Селихов. Травмированных я здесь не рассматриваю - у всех, как на подбор кресты (как кича в болоте бомжеватом), хуже не придумаешь! А прочие действующие лица - проходные персонажи, планктон. Их-то и следовало "укреплять" без раздумий в межсезонье. Но 30 лямов так и остались висеть на ниточке перед носом нетронутые. Первый кандидат - мельгареха - пускай катится, как он хочет, в свою перуанскую сборную (кто ж его возьмет?). Ну и далее по списку. Манагеров - вперед мельгарехи в этот список на увольнение.
10:46
PiratDen
Ренгольд что ли Хохлова укусил? :)))))
09:48