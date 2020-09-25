Дмитрий Губерниев: «Мне нравится философия Черевченко. Игорь женат на моей подруге»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» возможное назначение Игоря Черевченко главным тренером футбольного клуба «Химки».

— Мне нравится философия Черевченко как тренера. Если его назначают, я это всячески приветствую, — сказал Губерниев. — Игорь женат на моей подруге, прославленной волейболистке Татьяне Грачевой. С «Химками» ему будет очень сложно, но надо попробовать. При этом от них никто не ждет успехов, поэтому можно добиться успеха в роли темной лошадки.

На самом деле, не считаю проваленной работу Гунько. По первым матчам был виден рисунок, с помощью которого «Химки» могли выступить успешно, но разница в классе слишком велика. К тому же сложно собраться под присмотром простого сходненского болельщика. Этого давления, видимо, не выдержал Гунько. (Евгений Белоусов)