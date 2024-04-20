Булыкин — о ничьей «Локомотива»: «Обидно, что команда упустила такой шанс оказаться в тройке»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче между «Рубином» и железнодорожниками (1:1) в 25-м туре РПЛ.
«Обидно, что команда упустил такой шанс оказаться в тройке. Теперь команде будет еще сложнее, и нужно будет набирать очки в следующих матчах. Жаль, что упустили такую хорошую возможность», — сказал Булыкин «СЭ».
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.
(Денис Сафронов)
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|
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|5
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|
4
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|
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|
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|36
|
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|9
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|
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|6
|8
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|
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|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
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|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
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|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
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