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Сегодня, 16:50

Булыкин — о ничьей «Локомотива»: «Обидно, что команда упустила такой шанс оказаться в тройке»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче между «Рубином» и железнодорожниками (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Обидно, что команда упустил такой шанс оказаться в тройке. Теперь команде будет еще сложнее, и нужно будет набирать очки в следующих матчах. Жаль, что упустили такую хорошую возможность», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.

(Денис Сафронов)

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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