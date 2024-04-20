Булыкин — о «Локомотиве»: «В коллективе что-то пошло не так»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму команды Михаила Галактионова после ничьи в матче с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Не самую лучшую игру можно связать со многими факторами. Начиная от подготовки во время зимней паузы и заканчивая коллективом, в котором что-то пошло не так. Специалисты, работающие в команде, видят это. Они следят, как игроки тренируются, общаются. Но в матчах «Локомотива» не видно той мощи и результата, которого хотели бы и мы, и руководство команды», -сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.

(Денис Сафронов)