Дмитрий Балашов: "Зенит" в первом и шестом турах представал разными командами"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов поддержал возможный перенос даты закрытия трансферных окон в российском футболе. Ранее стало известно, что клубы английской премьер-лиги собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Начиная со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта чемпионата Англии.

– Мы поддержали бы, если трансферные окна в РФПЛ закрывали со стартом чемпионата, – сказал Балашов. – Это было бы логично. Сейчас стартуем с одним составом, а после шести туров может быть другой. Как и любая команда, к каждому сопернику готовимся заранее, но тут внезапно появляются новые футболисты. Тот же "Зенит" в первом и шестом турах предстал совершенно разными командами. Тем более такая система много лет успешно действовала в России при системе "весна - осень". (Евгений БЕЛОУСОВ)