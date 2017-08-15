В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона

7 сентября владельцы 20 клубов английской премьер-лиги собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Начиная со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта чемпионата Англии.

Проект проработан и частично согласован, сообщают The Telegraph и The Times. Для одобрения предложения нужна поддержка 2/3 клубов, и необходимые голоса будут наверняка собраны. Одним из немногих, кто против новшества, стал "Уотфорд". Но он остается в меньшинстве. А вот, например, "Манчестер Юнайтед" в числе сторонников нововведения.

Этим летом регистрационный период завершится 31 августа - спустя три недели после начала матчей в премьер-лиге. И такая ситуация не нравится многим тренерам, которые тоже обсуждали идею реформ на своей встрече на прошлой неделе.

При новых правилах клубы премьер-лиги не смогут заявлять новичков со стартом сезона. Но по-прежнему будут вправе продавать игроков в другие страны. Пока непонятно, есть ли желающие последовать примеру англичан среди других ведущих лиг Европы. (Александр БОБРОВ)