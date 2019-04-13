Дмитрий Аленичев: "Уфа" была ближе к победе"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что "Уфа" была ближе к победе в ничейном матче 23-го тура премьер-лиги (0:0).

– В первом тайме "Уфа" имела преимущество. В перерыве команду попросил добавить агрессивности, тем более перевели Огуде из опорной зоны в атаку, и появилось давление на ворота соперника, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер" – Честно сказать, голевых моментов у нас не было, "Уфа" была ближе к победе.

Была ли установка бить по воротам, учитывая сильный ветер? Да, в прошлом матче с "Уралом" забили хороший гол с 25 метров, но плотная оборона соперника мешала наносить удары со средней дистанции.

Принципиален ли матч со "Спартаком" в следующем туре? Нет, обычная борьба за три очка.