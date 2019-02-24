Дмитрий Аленичев: "Енисей" действительно интересуется Джанаевым"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о возможном переходе в команду голкипера Сослана Джанаева. Напомним, что 31-летний российский вратарь расторг контракт с "Рубином"​ в феврале 2019 года.

– Появилась информация, что голкипер Сослан Джанаев может оказаться в "Енисее". Как можете это прокомменитровать.

– Это очень квалифицированнный голкипер. Да, у него не было игровой практики, но если он наберет форму, то сможет нам помочь.

– Вы им интересуетесь?

– Да, интересуемся.

– Как прокомментируете трансферную кампанию "Енисея"?

– На мой взгляд, она получилась очень хорошей, поскольку мы взяли таких квалифицированных футболистов, как Хубулов, Савичев, с которым я работал еще в "Спартаке". Очень хороший центральный полузащитник из Норвегии Сарр. Отмечу правого полузащитника Данченко из "Шахтера". Очень хотел приобрести его еще летом, но тогда не было возможности.

– Вы оптимистично настроены на весеннюю часть сезона?

– Да, конечно. Хотелось бы поправить ситуацию. Понимаем, что это будет не так просто. Тем не менее, верю в своих ребят и в то, что мы можем сотворить чудо. (Елена Григорьевская)

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