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«Для меня честь быть частью клуба мечты!» Зелимхан Бакаев — о «Спартаке»

20:21
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в Instagram поздравил клуб с днем рождения. 18 апреля исполнилось 98 лет со дня основания московской команды.

— Приветствую, спартаковцы, — сказал Бакаев. —  Сегодня большой день для нас, потому что сегодня день рождения нашего родного клуба. Хочу сказать, что я горд играть за «Спартак». И это честь для меня. Буду и дальше стараться выкладываться на полную, чтобы достойно представлять «Спартак». С днем рождения наш любимый клуб.

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