Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в Instagram поздравил клуб с днем рождения. 18 апреля исполнилось 98 лет со дня основания московской команды.

— Приветствую, спартаковцы, — сказал Бакаев. — Сегодня большой день для нас, потому что сегодня день рождения нашего родного клуба. Хочу сказать, что я горд играть за «Спартак». И это честь для меня. Буду и дальше стараться выкладываться на полную, чтобы достойно представлять «Спартак». С днем рождения наш любимый клуб.