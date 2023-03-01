Дивеев: «Наверное, какой-то интерес из Италии есть. Я очень хочу в Европу»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться. Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России, отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.