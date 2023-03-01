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Дивеев: «Наверное, какой-то интерес из Италии есть. Я очень хочу в Европу»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться. Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России, отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5014749-diveev-ya-ochen-hochu-uehat-v-evropu-navernoe-interes-iz-italii-est.html
Игорь Дивеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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