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Генич ответил Дзюбе: «Хочет «всыпать» — не проблема. Попрошу Слуцкого, чтобы организовал нам встречу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, который рассказал об их конфликте.

«Почему Костя позволяет себе какие-то фразы? Как он там сказал? Что я сливаюсь со спора и назвал меня как-то. Он готов ответить за эти слова один на один? Очень сильно сомневаюсь. Он потом что-то ляпнул, извинялся, что вспылил. Ну вот я его разочек встречу и вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать. Я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», — написал у себя в Telegram-канале Генич.

Конфликт между футболистом и журналистом возник на фоне их спора о голах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда форвард достиг этой отметки, комментатор предложил Дзюбе выйти на один из матчей с призывом к «Спартаку» разбанить журналиста и разрешить ему работать на играх красно-белых. После чемпионского матча «Зенита» в 2022 году Дзюба раскритиковал Генича за то, что тот придал огласке их частный разговор, а комментатор ответил футболисту в телеэфире.

Источник: https://t.me/kgenich/1881
Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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