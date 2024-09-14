Семак: «Соболеву потребуется время, чтобы набрать игровую форму»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Как бы вы оценили игру Соболева и его функциональную готовность в процентах?

— Сложно говорить в процентах. Любому игроку, пропустившему столько, потребуется время, чтобы набрать игровую форму. Главное, он старается и двигается, ему здоровье позволяет выполнять определенный объем работы. Адаптация в команде, которая безусловно необходима, придет, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.