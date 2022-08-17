Геркус: «Если назначат президентом «Торпедо», Кержаков будет в приоритете»

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможные кадровые изменения в клубе.

«Повышение в должности? Неправда. Наверное, говорят, да. Но я ничего не слышал.

Сменили ли главного тренера? Я слышал об этом, читал. Но я не знаю. Вообще ничего не знаю. Меня не зовут в совет директоров.

Главным тренером будет Александр Кержаков? Нет. Все возможно. Может, вы будете назначать тренера, я не знаю.

Я честно не знаю. Происходят какие-то движения. В телеграмах все знают, а я не знаю.

Если назначат, позову ли Кержакова? Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Маслов, Ляпин и Бородюк покинули московский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Андрей Каряка, руководство клуба будет замещать Илья Геркус, который является директором «Торпедо» по стратегическому развитию.

После 5 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место с 1 очком.