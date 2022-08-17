Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 16:53

Геркус: «Если назначат президентом «Торпедо», Кержаков будет в приоритете»

Геркус рассказал, кого назначил бы главным тренером «Торпедо»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможные кадровые изменения в клубе.

«Повышение в должности? Неправда. Наверное, говорят, да. Но я ничего не слышал.

Сменили ли главного тренера? Я слышал об этом, читал. Но я не знаю. Вообще ничего не знаю. Меня не зовут в совет директоров.

Главным тренером будет Александр Кержаков? Нет. Все возможно. Может, вы будете назначать тренера, я не знаю.

Я честно не знаю. Происходят какие-то движения. В телеграмах все знают, а я не знаю.

Если назначат, позову ли Кержакова? Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Маслов, Ляпин и Бородюк покинули московский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Андрей Каряка, руководство клуба будет замещать Илья Геркус, который является директором «Торпедо» по стратегическому развитию.

После 5 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место с 1 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-v-torpedo-kerzhakov-budet-rassmatrivat-sya-v-prioritete/
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
6
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Битва за похороненную детскую мечту. Блогеры-любители громят профи в Кубке России — почему это раздражает и восхищает
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» — первый. Но настоящая проверка еще только ждет Абаскаля — в дерби с «Динамо»
«Спартак» направил в «Крылья» запрос на трансферы Ежова и Горшкова
Экс-игрок «Зенита» Лепехин считает Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо»
Бородюк, Маслов и Ляпин официально покинут «Торпедо» 18 августа
Валерий Непомнящий: «Ставлю «Спартак» выше ЦСКА в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»
Трансфер полузащитника «Ростова» Норманна в «Лечче» сорвался из-за проблем с регистрацией игрока
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера считает, что Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака»

Капелло считает, что Семак мог бы тренировать европейский топ-клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости