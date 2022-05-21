ЦСКА проведет летние сборы в Новогорске

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что ЦСКА проведет летние сборы на базе в Новогорске.

— Определился ли клуб, где будут сборы?

— Да, определились. Это будет Подмосковье. В этом нет ничего удивительного. При Слуцком клуб тоже часто проводил там сборы. Тогда выиграли чемпионства. Никакого форс-мажора в этом нет. Решение принято. Команда будет базироваться в Новогорске. Также будет участвовать в одном из товарищеских турниров.

— Что у вас с техническим спонсором?

— Технический спонсор у нас остается. Действующий контракт с испанской компанией. Новая форма уже готова, она в поставке. Есть логистические трудности, но у нас хорошие отношения с ними и мы рассчитываем на совместные преодоления всех вопросов.

— Когда будет презентация?

— Не знаю пока. Мы работает, исходя из дедлайнов, давайте не будем забегать вперед. Мы рассчитываем показать все до начала сезона.