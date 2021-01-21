«Динамо» в товарищеском матче обыграло польский «Ракув»
18:46
«Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграло польский «Ракув» со счетом 2:0.
Отличились Вячеслав Грулев и Николай Комличенко.
Ранее «Динамо» уступило польскому «Леху» (0:2). Завтра первый сбор команды в Турции завершится.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» — «Ракув» — 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 1 (1:0). Комличенко, 75 (2:0).
Предупреждение: Евгеньев, 17.
21 января. Белек. Стадион «Регнум».
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