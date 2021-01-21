«Динамо» в товарищеском матче обыграло польский «Ракув»

«Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграло польский «Ракув» со счетом 2:0.

Отличились Вячеслав Грулев и Николай Комличенко.

Ранее «Динамо» уступило польскому «Леху» (0:2). Завтра первый сбор команды в Турции завершится.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Ракув» — 2:0 (1:0)

Голы: Грулев, 1 (1:0). Комличенко, 75 (2:0).

Предупреждение: Евгеньев, 17.

21 января. Белек. Стадион «Регнум».