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«Динамо» уступило «Леху» в товарищеском матче

18:45
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«Динамо» провело первый товарищеский матч на сборе в Турции. Команда уступила польскому «Леху» со счетом 0:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Лех» — 0:2 (0:2)

Голы: Шимчак, 21 (0:1). Шимчак, 26 (0:2).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Ордец (Варела, 46), Каборе (Евгеньев, 46), Фомин (Кутицкий, 46), Терехов (Моро, 46), Грулев (Шиманьски, 46), Москвичев (Липовой, 46), Карапузов (Захарян, 46), Комличенко (Игбун, 46), Лесовой (Тюкавин, 46).

Предупреждение: Каборе, 35.

17 января. Белек. Стадион «Регнум».

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