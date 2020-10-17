«Динамо» сообщило об аренде Варелы
Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Копенгагена» Гильермо Варела стал игроком «Динамо». Клубы договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21, сообщает сайт москвичей.
В своей карьере Варела выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта» из Франкфурта, уругвайского «Пеньяроля» и датского «Копенгагена».
В минувшем сезоне Варела провел 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативных передачи.
10 ноября 2017 года дебютировал в основной сборной Уругвая в товарищеском матче со командой Польши. Всего у Гильермо 5 матчей за национальную команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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