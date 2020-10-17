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«Динамо» сообщило об аренде Варелы

13:45
Гильермо Варела. Фото ФК «Динамо».
Гильермо Варела. Фото ФК «Динамо».
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Копенгагена» Гильермо Варела стал игроком «Динамо». Клубы договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21, сообщает сайт москвичей.

В своей карьере Варела выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта» из Франкфурта, уругвайского «Пеньяроля» и датского «Копенгагена».

В минувшем сезоне Варела провел 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативных передачи.

10 ноября 2017 года дебютировал в основной сборной Уругвая в товарищеском матче со командой Польши. Всего у Гильермо 5 матчей за национальную команду.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15854

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