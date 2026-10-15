«Не можем объяснить, почему так случилось». Визовый скандал с Мельниковой, видимо, останется безнаказанным

МОК и World Gymnastics заняли трусливую позицию на фоне прямого вмешательства правительства Нидерландов в автономию спорта.

Реакция управляющих структур мирового спорта на ситуацию с невыдачей виз звездам российской спортивной гимнастики накануне чемпионата мира в Роттердаме оказалась далека от той, которую мы ожидали услышать. В ответ на отчаянные призывы дать оценку вмешательству правительства Нидерландов в спортивную компетенцию World Gymnastics и МОК сделали индифферентные комментарии, не оставляющие надежд ни на оперативное решение проблемы, ни на наказание виновных. Организации, призванные защищать автономию спорта, по факту признали право политизированных чиновников самостоятельно решать, кто может претендовать на чемпионство на топ-уровне, а кто нет. Так что борьба за права пострадавших, видимо, окончательно ложится на плечи самих пострадавших.

Уйти от конфликта любым способом

Возможностей для наказания голландцев за прямое вмешательство в формирование списка участников чемпионата мира-2026 было много — от лишения турнира в Роттердаме официального статуса до запрета на проведение в Нидерландах крупных турниров в обозримом будущем. Возможно, какие-то из этих вариантов обсуждались в ходе антикризисных переговоров после невыдачи въездных виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Но официальные заявления на эту тему, обнародованные 14 октября, выглядят так, словно МОК и World Gymnastics просто сливаются и всеми силами пытаются уйти от конфликта с Министерством здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов.

«Накануне чемпионата мира в Роттердаме МОК поддержал World Gymnastics в ее усилиях по обеспечению участия в этих соревнованиях всех без исключения спортсменов, — говорится в письме из Лозанны, направленном в СМИ. — Подавляющее большинство спортсменов получили визы, и международная федерация проинформировала нас о том, что для отбора на Олимпиаду-2028 в течение следующих двух лет имеются другие возможности. Поскольку ЧМ-2026 не проводится МОК, мы не располагаем полной информацией, почему некоторым гимнастам отказано в выдаче виз. Поэтому мы не можем комментировать конкретные случаи. МОК ожидает, что все заинтересованные стороны будут соблюдать Олимпийскую хартию».

Требовать более внятной реакции, наверное, было наивно. Ведь МОК уже три года спокойно наблюдает, как многие страны постоянно опускают визовый шлагбаум перед участниками международных турниров. И не только перед российскими и белорусскими атлетами — есть, например, свежие примеры с недопусками на ЧМ по футболу в США. Правда, в Нидерландах ситуация получилась вопиющей — местные политики запретили действующей чемпионке мира Ангелине Мельниковой отстаивать ее титул. И это в то время, когда олимпийские лидеры на всех углах твердят про автономию спорта, а год назад очень жестко комментировали запрет на въезд в Индонезию на ЧМ по спортивной гимнастике израильской делегации. Но, видимо, «это другое».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Диалог продолжается?

«Выдача виз всем участникам ЧМ-2026 — процесс, который определяется исключительно голландскими властями, — говорится в заявлении World Gymnastics. — Мы не в состоянии объяснить, почему некоторые заявки на визы были отклонены. Диалог с властями Нидерландов, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России продолжается. Выражаем глубокое сожаление по поводу негативного воздействия ситуации на подготовку российской команды».

Напомним, что международная федерация гимнастики, которую возглавляет японский функционер Моринари Ватанабэ, достаточно быстро решила вопрос о снятии санкций с россиян. Без флага мы были допущены на мировую арену еще в июле 2023 года (правда, долго не возвращались из-за резких формулировок в декларации), а в мае 2026-го (еще до появления соответствующих рекомендаций МОК) нейтральный статус в гимнастике был отменен окончательно и запрет на российскую символику — снят. Увы, в дальнейшем World Gymnastics, испугавшись собственной смелости, сделала несколько шагов назад.

В июле после скандалов с флагами РФ на соревнованиях в Румынии и Португалии объявили о «переходном периоде», в ходе которого организаторам отдельных соревнований, включенным в календарь до мая 2026-го, разрешалось вводить ограничения на использование флагов России и Белоруссии. В октябре это решение распространили вообще на все старты на неопределенный срок. В результате и на августовском чемпионате Европы в Хорватии, и сейчас на ЧМ в Нидерландах россиянам вернули «нейтральность», присвоив загадочный код «WG2». Но этого, как мы видим, для русофобов оказалось недостаточно. Скандалы с визами возникали и перед Загребом и полыхают перед Роттердамом.

Даниел Маринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С надеждой на лучшее

В данный момент ситуация с допуском россиян на ЧМ-2026 выглядит следующим образом. Без нервотрепки обошелся Даниел Маринов, у которого есть болгарский паспорт и безвиз. Досье одобрены остальным заявленным гимнастам из мужской сборной — Арсению Духно, Илье Заике, Сергею Найдину, Савелию Съедину, а также запасному Мухаммаджону Якубову. Женскую команду WG2 на данный момент составляют Алена Глотова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Злата Осокина и резервистка Милана Каюмова. Документы ждет Александра Ануфриева. Глотова, Рощина и Ус являются действующими чемпионками Европы в командном многоборье. Не получили допуска в Роттердам две девушки из чемпионского состава ЧЕ-2026: Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. Виктория Листунова не была допущена в Хорватию, и Нидерланды повторили отказ.

Причина вялой и трусливой реакции World Gymnastics на вопиющее нарушение спортивных принципов со стороны голландцев очевидна. Минувшим летом страны Евросоюза угрожали неприятностями всем международным спортивным структурам, которые решатся лоббировать интересы россиян. Возможное сокращение финансирования навряд ли является серьезным тезисом, поскольку прямые инвестиции ЕС в проекты глобальных федераций минимальны. Но есть еще такой аргумент, как санкционные списки. Именно они недавно привели к смене власти в мировых шахматах. Отставка Аркадия Дворковича ясно показала всем: спортивные чиновники могут элементарно слететь со своих постов просто из-за репутации «пророссийских».

Однако все это не отменяет для нас необходимости бороться за свои права и стучаться во все возможные двери. Быть может, без завышенных ожиданий, поскольку олимпийское движение — очень сложная и токсичная структура. Но под лежачий камень вода не течет, и западные чиновники должны четко осознавать: любая дискриминация станет как минимум поводом для громких разборок. Понятно, что стремление спровоцировать наш гнев — одна из целей санкций. Но молчание в таких ситуациях еще хуже. Выбор тихой дипломатии вместо публичных перепалок вроде бы эффективный вариант, но он не дает быстрого и надежного результата, и вообще — всему есть предел.

«Ситуация с визами для нашей делегации в целом сложная, — сказал голландским СМИ Даниел Маринов после первого опробования снарядов в Роттердаме 14 октября. — Повторяется история, которая была перед чемпионатом Европы, когда также возникли большие проблемы с визами. Все, что мы можем сделать, — надеяться на лучшее. Мы привыкли к подобным проблемам, но это ненормально».