«Динамо» проведет плановое Собрание акционеров 25 сентября

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что 25 сентября пройдет плановое Собрание акционеров. По его итогам определится дата проведения очередного Совета директоров, на заседании которого будут рассмотрены текущие вопросы по всем основным направлениям деятельности.

Члены Совета директоров также подведут итоги летней трансферной кампании и рассмотрят проект бюджета до конца 2020 года. Также сообщается, что появившаяся в ряде СМИ информация о неких кадровых перестановках или структурных изменениях в руководящих органах клуба не соответствует действительности.

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