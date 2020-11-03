«Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

По данным «СЭ», «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили — семь матчей. С учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски.

У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством клуба инцидент обсужден в спокойном ключе, но в «Динамо» намерены защищать своих футболистов. (Константин Алексеев)

«Не спал всю ночь, долго думал над поступком». Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Уфой»