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«Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

18:10
Гурам Тетрашвили. Фото ФК «Тамбов».
Гурам Тетрашвили. Фото ФК «Тамбов».
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По данным «СЭ», «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили — семь матчей. С учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски.

У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством клуба инцидент обсужден в спокойном ключе, но в «Динамо» намерены защищать своих футболистов. (Константин Алексеев)

«Не спал всю ночь, долго думал над поступком». Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Уфой»

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