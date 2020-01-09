«Динамо» прошло медосмотр

Игроки «Динамо»? вышли из отпуска и прошли медосмотр, информирует сайт клуба.

Единственный, кто не проходит углублённый медосмотр — новичок команды Дмитрий Скопинцев. Дело в том, что перед подписанием контракта он и так был обследован.

— Похоже, мне после отдыха нужен ещё один отдых, — улыбается Роман Нойштедтер. — Был с семьей в Турции, со своим маленьким сыном, поэтому очень хочется спать.

— А я отлично отдохнул, — рассказывает Заурбек Плиев. — Находился в родном Владикавказе, с семьей. Места у нас шикарные, погода тоже была прекрасная, да и вообще — семейный отдых самый лучший.

— Согласен, — вторит ему Мигел Кардозу. — Я тоже все дни был со своей семьей, в Португалии. Отпраздновали Рождество, Новый год. Маленький Сантьяго растёт, всё внимание к нему. Был со своими до последнего, поэтому прилетел в Москву сегодня рано утром и сразу поехал сюда.