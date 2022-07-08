Дюков: «Министерства обещают бонусы при оформлении Fan ID. Посмотрим»
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о введении Fan ID.
— Вам не кажется, что с введением Fan ID атмосфера будет другой, не такой, как сегодня?
— Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это все будет.
— Наверно, слышали сегодня фанатские трибуны и их скандирования.
— Да, конечно.
— Как-то вот это настроение можно сбить какими-то другими вещами? Говорили о бонусах при оформлении карты болельщика, а сейчас бонусов нет.
— Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим.
4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.
21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -