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Сегодня, 20:33

Дюков: «Министерства обещают бонусы при оформлении Fan ID. Посмотрим»

Дюков высказался о введении Fan ID
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о введении Fan ID.

— Вам не кажется, что с введением Fan ID атмосфера будет другой, не такой, как сегодня?

— Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это все будет.

— Наверно, слышали сегодня фанатские трибуны и их скандирования.

— Да, конечно.

— Как-то вот это настроение можно сбить какими-то другими вещами? Говорили о бонусах при оформлении карты болельщика, а сейчас бонусов нет.

— Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Дюков
4
3
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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