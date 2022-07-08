Дюков: «Министерства обещают бонусы при оформлении Fan ID. Посмотрим»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о введении Fan ID.

— Вам не кажется, что с введением Fan ID атмосфера будет другой, не такой, как сегодня?

— Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это все будет.

— Наверно, слышали сегодня фанатские трибуны и их скандирования.

— Да, конечно.

— Как-то вот это настроение можно сбить какими-то другими вещами? Говорили о бонусах при оформлении карты болельщика, а сейчас бонусов нет.

— Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.