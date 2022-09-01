«Динамо» поддержало Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси»: «Все твои главные победы еще впереди»
«Динамо» поддержало Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси»
«Динамо» поддержало полузащитника Арсена Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси».
В четверг, 1 сентября, бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.
«Арсен, все твои главные победы еще впереди», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.
В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/fcdynamo/8744
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