«Динамо» поддержало Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси»: «Все твои главные победы еще впереди»

«Динамо» поддержало Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси»

«Динамо» поддержало полузащитника Арсена Захаряна после несостоявшегося перехода в «Челси».

В четверг, 1 сентября, бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

«Арсен, все твои главные победы еще впереди», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.