РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Динамо» обыграло «Тамбов» в молодежном первенстве. Эта победа стала для москвичей четвертой подряд

16:04
Теги:

«Динамо» на выезде одержало победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 7-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе гостей отличился нападающий Максим Данилин.

Молодежные команды

7-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Данилин, 75.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

23 августа. Тамбов. Стадион «Локомотив».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир