«Динамо» обыграло «Тамбов» в молодежном первенстве. Эта победа стала для москвичей четвертой подряд
16:04
«Динамо» на выезде одержало победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 7-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе гостей отличился нападающий Максим Данилин.
Молодежные команды
7-й тур
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Данилин, 75.
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
23 августа. Тамбов. Стадион «Локомотив».
? Четвёртая подряд??? pic.twitter.com/pIL6Y11SGI— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 23, 2019
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