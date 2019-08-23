«Динамо» обыграло «Тамбов» в молодежном первенстве. Эта победа стала для москвичей четвертой подряд

«Динамо» на выезде одержало победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 7-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе гостей отличился нападающий Максим Данилин.

Молодежные команды

7-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Данилин, 75.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

23 августа. Тамбов. Стадион «Локомотив».