"Динамо" обыграло "Анжи" в матче молодежных команд

"Динамо" на выезде обыграло "Анжи" (2:0) в матче 22-го тура молодежного первенства России.

В составе московского клуба отличились Виктор Демьянов и Илья Калачев.

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Анжи" идет на 15-м месте, имея в активе 13 баллов.

Молодежные команды

22-й тур

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Динамо - мол." (Москва) - 0:2 (0:0)

Голы: Демьянов, 50 (0:1). Калачев, 90+4 - с пенальти (0:2).

Судья: Осипов (Смоленск).

5 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".