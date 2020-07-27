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«Динамо» объявило об уходе семерых игроков. Среди них — Нойштедтер, Хильемарк, Жоаузинью

09:53
Жоаузинью. Фото ФК "Динамо"
Жоаузинью. Фото ФК "Динамо"
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«Динамо» сообщило об уходе семерых футболистов, сообщает официальный сайт клуба. Бело-голубых покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаузинью, Антон Соснин.

Их контракты истекают 31 июля и не будут продлены.

В сезоне-2019/20 «Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и попало в Лигу Европы.

Таблица трансферов РПЛ

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15535

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