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Сегодня, 13:52

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с оценкой второго гола Кади

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на запрос «СЭ» о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«ФК «Динамо» обратился в Экспертно-судейскую комиссию про Президенте РФС за оценкой эпизода со вторым пропущенным голом в матче с «Краснодаром», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Кади оформил дубль, забив первые мячи в составе краснодарского клуба после перехода в начале 2023 года.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — на четвертом месте (32 очка).

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ФК Краснодар
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Агент: «Кади счастлив, что смог забить два гола и помочь «Краснодару»
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Урал – Динамо
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18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
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