РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву

11:30
Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

По данным «СЭ», «Динамо» не ведет переговоров о переходе с Далером Кузяевым, у которого заканчивается соглашение с «Зенитом». Бело-голубые проявляли интерес к 27-летнему полузащитнику сборной России во время зимнего трансферного окна, однако тогда до обсуждения деталей не дошло — игрок был травмирован. Сейчас же у москвичей другие трансферные цели.

Ранее в СМИ получила распространение информация, что «Динамо» предлагает Кузяеву трехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир