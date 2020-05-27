«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву

По данным «СЭ», «Динамо» не ведет переговоров о переходе с Далером Кузяевым, у которого заканчивается соглашение с «Зенитом». Бело-голубые проявляли интерес к 27-летнему полузащитнику сборной России во время зимнего трансферного окна, однако тогда до обсуждения деталей не дошло — игрок был травмирован. Сейчас же у москвичей другие трансферные цели.

Ранее в СМИ получила распространение информация, что «Динамо» предлагает Кузяеву трехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год. (Константин Алексеев)