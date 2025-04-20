«Динамо» Москва — «Рубин»: команды обменялись голами за две минуты
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счет на 23-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Рубином».
На 25-й минуте полузащитник казанцев Руслан Безруков сравнял счет — 1:1.
Гладышев забил 6-й гол в этом сезоне чемпионата России, Безруков — первый.
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|
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|24
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|5
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|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
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|5
|5
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|47
|
5
|Локомотив
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|13
|5
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|44
|
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|
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|25
|4
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|
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|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
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|17
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|Факел
|24
|2
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|11-35
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|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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