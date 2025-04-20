«Динамо» Москва — «Рубин»: команды обменялись голами за две минуты

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Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счет на 23-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Рубином».

На 25-й минуте полузащитник казанцев Руслан Безруков сравнял счет — 1:1.

Гладышев забил 6-й гол в этом сезоне чемпионата России, Безруков — первый.