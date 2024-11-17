Московское «Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче

Московское «Динамо» дома проиграло клубу медиалиги «Амкалу» в товарищеском матче — 2:3.

У хозяев голы забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев. У гостей отметились Максим Пичугин (дубль) и Антон Карпов.

У бело-голубых в матче сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

Нападающий «Амкала» Степан Костюков сломал ногу во время столкновения с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом.