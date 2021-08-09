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«Динамо» — ЦСКА: в ворота армейцев не назначен еще один пенальти?

10:55
Эпизод матча «Динамо» — ЦСКА. Эпизод матча «Рубин» — «Спартак».
Эпизод матча «Динамо» — ЦСКА.
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На 54-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — ЦСКА, незадолго до назначения пенальти в ворота красно-синих, в штрафной площади гостей произошло единоборство Ивана Облякова и Арсена Захаряна. Динамовец упал, но арбитр Владислав Безбородов продолжил игру, не наказав Облякова 11-метровым ударом.

Правильно ли поступил судья?

Эпизод матча «Динамо» — ЦСКА.
Эпизод матча «Динамо» — ЦСКА.

Нет, если вспомнить момент из матча 1-го тура «Рубин» — «Спартак», когда тот же рефери зафиксировал фол Романа Зобнина и не засчитал гол Самюэля Жиго. Там, правда, речь шла о фоле в атаке.

Эпизод матча «Рубин» — «Спартак».
Эпизод матча «Рубин» — «Спартак».

Да, если сравнить этот эпизод с эпизодом игры 20-го тура прошлого чемпионата «Краснодар» — «Урал», когда Сергеем Карасевым не был назначен пенальти в пользу «быков» после красивого падения Шапи Сулейманова.

В обоих случаях решения арбитров поддерживались их руководителями. Как квалифицировать вердикт судьи в этот раз?

Динамо — ЦСКА

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр