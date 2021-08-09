Правительство планирует разрешить продажу пива на стадионах
Новые поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов будут распространены на все виды спорта, сообщает РБК.
Правительство планирует не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями.
Закон будет действовать только на турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия.
Средства, которые получат спортивные федерации от продажи пива, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.
Соревнования, на которых можно торговать пивом, устанавливаются правительством и только по соглашениям с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/610d55989a79473f958855cb?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==&from=newsfeed
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с13
А людей на стадионы пустят? Ну чтобы было кому это пиво покупать )))
09.08.2021