Правительство планирует разрешить продажу пива на стадионах

Новые поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов будут распространены на все виды спорта, сообщает РБК.

Правительство планирует не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями.

Закон будет действовать только на турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия.

Средства, которые получат спортивные федерации от продажи пива, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.

Соревнования, на которых можно торговать пивом, устанавливаются правительством и только по соглашениям с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.