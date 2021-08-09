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Правительство планирует разрешить продажу пива на стадионах

11:30
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Новые поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов будут распространены на все виды спорта, сообщает РБК.

Правительство планирует не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями.

Закон будет действовать только на турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия.

Средства, которые получат спортивные федерации от продажи пива, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.

Соревнования, на которых можно торговать пивом, устанавливаются правительством и только по соглашениям с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/610d55989a79473f958855cb?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==&from=newsfeed

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Виктория Кравченко все материалы автора

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  • с13

    А людей на стадионы пустят? Ну чтобы было кому это пиво покупать )))

    09.08.2021