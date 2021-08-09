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Евсеев — о Фомине: «Жду в основе сборной»

10:10
Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев похвалил полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. В трех турах Тинькофф РПЛ 24-летний футболист забил четыре гола (три с пенальти).

Евсеев и Фомин работали вместе в «Уфе».

«Рад за Даню Фомина. Помню, как первый раз увидел его и понял, это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова.
Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдет на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный.
Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», — написал Евсеев в своем Instagram.

«Динамо» после трех туров занимает третье место в чемпионате России, набрав девять очков.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSWCc9Hj7cJ/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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