Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев похвалил полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. В трех турах Тинькофф РПЛ 24-летний футболист забил четыре гола (три с пенальти).

Евсеев и Фомин работали вместе в «Уфе».

«Рад за Даню Фомина. Помню, как первый раз увидел его и понял, это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова.

Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдет на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный.

Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», — написал Евсеев в своем Instagram.

«Динамо» после трех туров занимает третье место в чемпионате России, набрав девять очков.