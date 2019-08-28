Дичь в Рязани: машину фаната «Спартака» сожгли из-за дерби с ЦСКА?

Совершенно невероятная и дикая история случилась в Рязанской области.

В паблике соцсети ВКонтакте с названием «Подслушано у водителей Рязани» опубликован пост о поджоге автомобиля. Не исключено, что всему виной футбольные пристрастия: владелец машины — болельщик «Спартака», а подозрения падают на фанатов ЦСКА.

Приводим сообщение без купюр:

«23 августа, около трех часов ночи в городе Новомичуринск Рязанской области, был сожжен автомобиль KIA. В салоне уже сгоревшего автомобиля, была найдена банка, в которой и находилось горючее вещество.

С большой долей вероятности, поджог был осуществлен на фоне футбольных пристрастий. В салоне еще не сгоревшего автомобиля на лобовом стекле висел вымпел футбольного клуба «Спартак Москва». После поджога, в подъезде хозяина сгоревшего автомобиля, были обнаружены надписи с названием другой футбольной команды — ЦСКА, которых до этого не было.

Действия на почве футбольного хулиганства, совершаются как правило до или после футбольного матча. Но именно «Спартак» за три дня до поджога обыграл ЦСКА в матче чемпионата России. Поэтому не остается никаких сомнений. Очень важно, чтобы этот случай получил огласку. Эти люди агрессивны и своей целью выбирают бесчинство, в котором пострадал ни в чем неповинный человек.

Мы живем в цивилизованном обществе и не должны бояться носить футболку и вешать вымпел своей любимой команды. Люди совершившие столь трусливый и грязный поступок должны быть наказаны".

Сожженный автомобиль. Фото ВКонтакте, «Подслушано у водителей Рязани»

Разумеется, на громкую историю активно отреагировали пользователи. Вот только некоторые комментарии под постом:

— Смертную казнь за подобные преступления

— Не может это быть из-за мясного вымпела. Конечно, спьяну после матча могут кони со свиньями или с бомжами потолкаться. Но жечь машину из-за вымпела? Тем более, не просто спички, а специально вскрыли и закинули заранее приготовленную банку. Тут что-то другое.

— Это надо быть без головы чтобы из-за вымпела сделать такое, может правда дорогу кому перешел.

— Да даже если перешел дорогу, надо быть полным отбросом чтобы вредить имуществу. В чем авто провинилось? Не могу «таких» назвать людьми...