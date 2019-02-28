Детский тренер Сулейманова: "Он родился в декабре 1999 года, как сейчас помню"

Рустам Избулатов, детский тренер Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал слухи о том, что нападающий "Краснодара" якобы "переписанный".

Ранее паблик во "ВКонтакте" ВГИК распространил информацию, согласно которой Сулейманову на самом деле не 19 лет, а 23.

- Вы про это что-то слышали?

- Я не слышал и не читал об этом.

- Шапи действительно переписанный?

- Верить этим слухам или нет, решать вам. Шапи ко мне пришел в 2010 году в сентябре, когда школа открылась. В том году, в августе, мы выиграли "Локобол" - детский футбольный турнир ДФЛ (Детская футбольная лига. - Прим. "СЭ") на их стадионе. Мы там заняли первое место. Мне тогда позвонил Горлов (президент ДФЛ. - Прим. "СЭ") и сказал: "Рустам Сафиевич, давайте мы скажем, что воспитанник ЦСКА с вами там где-то". Говорю: "Виктор Николаевич, это не тот Сулейманов". Шапи Сулейманов родился в декабре 1999 года, как сейчас помню. Он не попадал в ту команду, потому что ко мне шли со всего Дагестана. Набиралось уже под тридцать ребят.

Я с Шапи возился много. Меня в нем привлекло, что он левоногий, а такие в дефиците у тренеров. Он не играет головой, у него нет взрывной скорости. В арсенале была только скоростная обводка и умение действовать в штрафной площади, поэтому он занимался у меня примерно два года.

Сулейманов в сезоне-2018/19 провел за "Краснодар" 18 матчей и забил семь мячей. При этом он ни разу не вышел в стартовом составе команды. (Арман Мкртчян)