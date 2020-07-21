Деспотович отказался от предложений из Европы и Китая ради «Рубина»

Нападающий Джордже Деспотович поделился впечатлениями от заключения контракта с «Рубином». Он был свободным агентом.

— Я очень рад, что вернулся в Россию, — цитирует форварда официальный сайт клуба. — Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист.

— На этой базе в товарищеском матче против «Оренбурга» вы забили красивый гол через себя. Какие впечатления от базы «Рубина», от команды?

— Мы тогда играли товарищескую игру, я забил. До того раза я не видел базу, а сейчас сумел посмотреть ее более детально. Она очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в «Оренбурге», знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем.