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Денис Глушаков: «Трудовая, заслуженная победа»

15:31
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России протиа «Оренбурга» (2:1) отметил, что команда добилась заслуженного результата.

— Первый раз в жизни играл в Оренбурге. Все понравилось. Спасибо за гостеприимство. Тяжелая, морозная, трудовая, заслуженная, очень важная — победа! «Ахмат» — команда бойцов! Всех с победой, — написал Глушаков в Instagram.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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