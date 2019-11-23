Денис Глушаков: «Трудовая, заслуженная победа»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России протиа «Оренбурга» (2:1) отметил, что команда добилась заслуженного результата.

— Первый раз в жизни играл в Оренбурге. Все понравилось. Спасибо за гостеприимство. Тяжелая, морозная, трудовая, заслуженная, очень важная — победа! «Ахмат» — команда бойцов! Всех с победой, — написал Глушаков в Instagram.