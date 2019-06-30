Денис Глушаков: "Пришел в "Ахмат" не номер отбывать"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков заявил, что пришел в команду не для того, чтобы просто так отбывать номер. 32-летний хавбек присоединился к грозненцам в субботу, 29 июня.

- Быстро договорились, потому что особо не было вариантов, - сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе. - Сделал акцент и выбор на "Ахмате". Для меня самое важное - играть и доказывать себе и болельщикам, которые будут поддерживать команду. Знаю, с каким характером ребята в "Ахмате", и с какими амбициями клуб.

Встретили нормально, здесь дружеская атмосфера в принципе. С некоторыми я играл в сборной. Некоторых знал по выступлению за разные клубы РПЛ. Чуть-чуть потанцевал перед тренировкой. Посмеялись, поулыбались и к работе приступили.

Прежде всего, я себе доказываю, что являюсь профессионалом. Я пришел не просто так номер отбывать. Для меня важен результат команды и голы. Мне всего лишь 32. Многие говорят, что в 24-25 лет игрок молодой, а в 32 - старый. Где тогда начало и закат карьеры? У меня расцвет сил, я пригожусь клубу. Мне "Ахмат" дал шаг вперед, чтобы играть в футбол и получать удовольствие.

Здесь собраны хорошие футболисты с большим опытом, конкуренция будет хорошей. Я могу закрыть любую позицию, везде сыграть. Куда поставят - там и буду играть. Мое дело - выполнять установки тренера.

Мне кажется, по статистике я больше всего забил "Ахмату". Не считал, но очень много забивал. Были и красивые голы, и пенальти в Грозном. Но это все в прошлом, теперь надо забивать за "Ахмат" тем, кому я не забивал в своей карьере.

Уважаемые болельщики клуба "Ахмат"! Я вас приглашаю на стадион. Мы должны объединиться и быть вместе. "Ахмат" - сила!

Напомним, с 2013 по 2019 год Глушаков выступал за "Спартак". В составе красно-белых он выиграл чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак" и забил 6 голов.

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