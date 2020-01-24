Денис Глушаков: «Полностью раскрыться Джано помешали травмы. При этом его карьера еще далеко не окончена»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Джано Ананидзе из «Спартака».

— Считаю, что полностью раскрыться ему помешали травмы. Джано талантливый игрок, он дебютировал в основе в довольно раннем возрасте. Выиграл чемпионство с командой, поэтому можно сказать, что ему удалось реализоваться в «Спартаке». При этом его карьера еще далеко не окончена. У Джано хорошие футбольные данные — в частности, техника. Просто ему нужно попасть в свою команду, где тренер ему будет доверять. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте здесь.