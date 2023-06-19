Булыкин предположил, сможет ли «Спартак» повлиять на развитие дела Промеса

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении нидерландского суда по делу форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Сложно сказать, как оглашение приговора отразится на судьбе Промеса и действиях «Спартака». Он является очень нужным игроком команды, а дело с нападением носит серьезный характер. Интересно, как клуб выйдет из этой ситуации. Но то, что Квинси играет важную роль в «Спартаке», это факт. При этом вряд ли клуб может как-то повлиять на дальнейшее развитие событие. Хотя реагировать на происходящее он должен», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.