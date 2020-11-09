Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что команда прибавила после его прихода и аренды из «Спартака» Резиуана Мирзова.

— Можно сказать, что вы с Мирзовым те люди, которые помогают «Химкам» делать разницу?

— Это не бокс и не теннис, а командный вид спорта. Здесь один-два футболиста ничего не решают. Это футбольная команда, где нужно сплотить весь механизм. В свое время «Реал» скупил всех звезд, а результата не было. Так что это тонкое дело, это кухня, где без повара и без ножей ничего не сделаешь красиво, чтобы был какой-то результат. (Севастиан Терлецкий)