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Денис Глушаков: «Футбольная команда — это кухня, где без повара и без ножей не сделаешь красиво»

13:03
8 ноября. Химки. «Химки» — «Рубин» — 2:0. Денис Глушаков после гола в ворота казанцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Денис Глушаков. Фото ФК «Химки»
8 ноября. Химки. «Химки» — «Рубин» — 2:0. Денис Глушаков после гола в ворота казанцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что команда прибавила после его прихода и аренды из «Спартака» Резиуана Мирзова.

— Можно сказать, что вы с Мирзовым те люди, которые помогают «Химкам» делать разницу?

— Это не бокс и не теннис, а командный вид спорта. Здесь один-два футболиста ничего не решают. Это футбольная команда, где нужно сплотить весь механизм. В свое время «Реал» скупил всех звезд, а результата не было. Так что это тонкое дело, это кухня, где без повара и без ножей ничего не сделаешь красиво, чтобы был какой-то результат. (Севастиан Терлецкий)

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